F1: Verstappen, 'ci manca un po' di passo ma siamo competitivi nel long run'

10 dicembre 2021

Abu Dhabi, 10 dic. - (Adnkronos) - "La pista è un po' più divertente da guidare. In genere quando ci sono curve più veloci è così. Adesso l'ultimo settore è più scorrevole. Stiamo ancora analizzando i dati e cercando di comprenderli, sicuramente la simulazione da qualifica non è andata secondo i piani. Ci mancava un po' di passo. Nei long run invece eravamo parecchio più competitivi". Lo dice il pilota della Red Bull Max Verstappen dopo le due sessioni di prove libere del Gp di Abu Dhabi, decisivo per l'assegnazione del titolo iridato.