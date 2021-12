Covid: Scala Milano posticipa date balletto La Bayadère dopo casi contagio

10 dicembre 2021 a

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - La direzione del Teatro alla Scala di Milano ha deciso, d'accordo con le autorità sanitarie, di posticipare le rappresentazioni del balletto La Bayadère, a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati nell'ambito della produzione e dei provvedimenti di quarantena per i loro contatti. L'anteprima under 30, originariamente programmata per il 14 dicembre, si terrà lunedì 20 dicembre alle ore 14.30, mentre le rappresentazioni del 15 e 17 dicembre saranno riprese rispettivamente nei giorni 12 e 13 gennaio, sempre alle ore 20. Le altre recite restano invariate.

Il balletto è lo spettacolo di apertura della Stagione di Balletto 2021/2022. La Scala lo presenta nella coreografia creata da Rudolf Nureyev nel 1992 per l'Opéra di Parigi. Per la prima volta la Fondazione Nureyev concede a un'altra compagnia di riprenderla. Per questa occasione la Scala ha commissionato nuove scene e costumi a Luisa Spinatelli.