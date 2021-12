10 dicembre 2021 a

Firenze, 10 dic. - (Adnkronos) - "Più di 2.500 toscani ieri hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 33 mila dosi somministrate in totale, un bel passo in avanti per rendere la nostra regione sempre più sicura!" Così su Facebook Eugenio Giani, presidente della Toscana.