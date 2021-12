Casa: Picierno (Pd), 'direttiva Ue non scarichi costi sulle spalle dei cittadini'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “La direttiva della Commissione Europea sull'efficienza energetica degli immobili, così come ipotizzata in queste ore, appare del tutto avulsa dalla realtà. In particolare per l'Italia rappresenterebbe un duro colpo per il mercato immobiliare ma soprattutto per molti cittadini, in particolare del ceto medio, che hanno investito sull'abitazione come bene rifugio". Così l'europarlamentare del Partito Democratico, Pina Picierno.

"Secondo l'Istat oltre il 60% degli edifici italiani dovrebbe adeguarsi, entro il 2030, agli standard energetici fissati dalla direttiva. Per un totale di oltre 7,5 milioni di case. I lavori di adeguamento costerebbero cifre che buona parte delle persone coinvolte non potrebbe permettersi, a maggior ragione in una congiuntura economica così complessa come quella che stiamo attraversando. Anche perché, in caso di mancato allineamento ai parametri stabiliti, scatterebbe il divieto di affitto o vendita. Un salasso impressionante. Ben venga investire sulla sostenibilità, ma occorre farlo con senso di realtà e con equità, stanziando fondi ad hoc".

"Non si possono scaricare i costi su milioni di persone che già stanno patendo enormi difficoltà. Auspico quindi che la Commissione ci ripensi, evitando di inseguire obiettivi astratti che rischiano poi di tradursi in ingiustizia sociale”.