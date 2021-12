Calcio: Genoa, Johannes Spors è il nuovo general manager

10 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Johannes Spors è il nuovo general manager dell'area football del Genoa. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del dirigente tedesco, ex direttore sportivo del Vitesse dal quale si è congedato giovedì con il match di Conference League vinto contro il Mura. Per Spors è l'inizio di una nuova avventura dopo la parentesi in Olanda di un anno e mezzo dove, per la prima volta in carriera, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo. La nuova proprietà del Genoa ha deciso di affidarsi ad un profilo giovane, occupando così la casella lasciata vuota dopo l'addio di Marroccu in concomitanza con la cessione della società.

Il 39enne dirigente tedesco vanta diverse esperienze nel mondo del calcio. Una carriera iniziata al fianco di Ralf Rangnick. I due si sono conosciuti all'Hoffenheim dove Spors, nel 2007, ha iniziato il suo percorso nel ruolo di match analyst prima e capo scout poi. Rangnick ha poi portato con sé il giovane dirigente al Lipsia, nel 2015, diventando così il suo braccio destro. Tra i giocatori seguiti da Spors, e poi approdati nel club tedesco, ci sono Timo Werner e Dayot Upamecano. Nel curriculum del dirigente anche un'esperienza di un anno e mezzo nello scouting dell'Amburgo.