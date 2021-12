4ª Giornata nazionale prevenzione sismica, convegno su sicurezza

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) - 'La sicurezza inizia dalla conoscenza', è questo il titolo della 4°edizione della Giornata nazionale della prevenzione sismica, l'iniziativa, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli ingegneri e Consiglio nazionale degli architetti ppc.

Grazie anche al supporto scientifico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del dipartimento Protezione civile, della Conferenza dei rettori università italiane, della Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica, di Enea e di Ingegneria sismica italiana, la giornata ha l'obiettivo di sensibilizzare i politici e i cittadini sull'importanza della prevenzione dal rischio sismico, per favorire un miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici nel nostro Paese che vanta un ricco e fragile patrimonio architettonico. Per questo si sono dati appuntamento a Palazzo Ferrajoli i rappresentanti istituzionali, professionali e scientifici dei principali organi che hanno competenza in materia di prevenzione sismica, assieme ad importanti esponenti del mondo politico.

I dati evidenziano che dal 1968, anno del terremoto del Belice, ad oggi, gli eventi sismici hanno causato circa cinquemila vittime e una spesa di 2,2 miliardi di euro l'anno per la ricostruzione. Attualmente sono oltre 12 milioni le abitazioni con un'alta esposizione al rischio sismico e per la loro messa in sicurezza si stima una spesa di 93 miliardi di euro, inferiore, quindi ai costi di ricostruzione sostenuti dalla Stato pari a oltre 130 miliardi di euro negli ultimi 53 anni. Sarà possibile seguire i lavori del convegno in diretta streaming sul canale: https://www.facebook.com/fondazionearching/.