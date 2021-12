Bologna: dopo addio 'al veleno' al Pd, l'ex-dem Lombardo con Calenda**

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "A Bologna per l'ingresso di Marco Lombardo in Azione insieme a Giulia Pigoni e Matteo Richetti. Marco ha uno straordinario curriculum da esperto di diritto della UE e da Assessore al Comune di Bologna. Benvenuto!!!". Lo scrive Carlo Calenda su twitter per l'ingresso in Azione di Lombardo, ex-dem ed ex-assessore a Bologna, che alcune settimane fa era balzato sulle cronache nazionale per una dura lettera di addio al Pd in cui stigmatizzava l'alleanza con i 5 Stelle: "L'abbraccio elettorale del M5S al Pd è la fine della storia del riformismo nel partito democratico (...) Non c'è spazio per un pensiero riformista, libero ed indipendente".