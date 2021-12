Tokenchampions lancia il primo fondo di investimento creato per acquisire e gestire i diritti di immagine dei futuri migliori talenti del calcio internazionale

09 dicembre 2021 a

BARCELLONA, Spagna, 9 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- A partire dal prossimo 9 di dicembre è possibile acquistare i Token di Sicurezza del fondo di investimento Tokenchampions in Spagna. Strutturato in Lussemburgo, il suo obiettivo principale è facilitare l'accesso alla partecipazione al business del calcio non solo per i grandi investitori, ma anche per chiunque desideri investire in questo entusiasmante business.

Cos'è Tokenchampions?

Tokenchampions è il primo fondo di investimento creato per l'acquisizione e la gestione dei Diritti di Immagine dei calciatori internazionali. La partecipazione a questo fondo di investimento si realizza attraverso i Token di Sicurezza, basati sulla tecnologia blockchain, che è affidabile e sicura.

Il patrimonio del Fondo è rappresentato da contratti per i diritti d'immagine di stelle del calcio mondiale selezionati da un team di esperti con una vasta esperienza nel settore e la conoscenza accumulata di Josep Maria Minguella, agente di calciatori, storicamente legato al FC Barcellona e famoso nel mondo per la sua capacità di scoprire e far crescere talenti come Maradona, Messi, Stoichkov o Guardiola, tra gli altri.

Il CEO, Carlos Salas, afferma che "Tokenchampions democratizza il business del calcio combinando l'ultima tecnologia con un'esperienza senza rivali nella gestione dei talenti sportivi, nonché grazie alla solidita' finanziaria in modo che tutti gli appassionati di calcio possano partecipare, indipendentemente dal fatto che sono piccoli o grandi investitori".

Come vengono acquisiti i Token di Sicurezza di Tokenchampions?

Il procedimento è molto semplice: accedendo a www.tokenchampions.com, non devi far altro che compilare un modulo di registrazione e rispondere a poche semplici domande per rispettare tutti i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa europea per i prodotti finanziari.

Una volta completata la registrazione come investitore qualificato, qualunque appassionato di calcio può acquistare i Token di Sicurezza online, con un investimento minimo di €100 (50 token). Per investimenti superiori a €10.000 e investitori istituzionali, il processo richiede ulteriori verifiche, sebbene siano sempre gestiti elettronicamente.

Come funziona?

Ogni token ha un valore di €2 e qualsiasi investitore può partecipare a partire da un investimento minimo di €100. La prima emissione è limitata a 15 milioni di token, per un valore totale di 30 milioni di euro.

In questa prima emissione di token viene applicata una formula di distribuzione con un rendimento annuo del 5% come anticipo di una percentuale dei rendimenti futuri del fondo che verrà distribuito agli investitori al termine del periodo di maturazione dei token, che sarà di 5 anni.

Oltre alla loro rivalutazione, legata all'aumento del valore del patrimonio del Fondo, i token potranno anche aumentare di valore a seconda dell'offerta e della domanda generata dal mercato secondario.

In queste transazioni, l'interoperabilità tra i sistemi in catena consente ai mercati e alle borse di aumentare la liquidità. Per questo, il Billboard di Tokenchampions è una piattaforma di compravendita senza intermediari che dà flessibilità all' investimento, in quanto consente agli investitori di avere un modo conveniente per vendere i propri token prima della fine del periodo di scadenza.

Tecnologia Blockchain: una scommessa sicura

Tokenchampions si affida alla tecnologia blockchain per generare vari vantaggi per gli investitori come efficienza, trasparenza, flessibilità e completa sicurezza delle proprie risorse.

Tokenchampions (TKCH) è un Token di Sicurezza, un concetto totalmente diverso a quello dell' Utility Token o della Criptovaluta. È la rappresentazione elettronica di un contratto di investimento nel Fondo Tokenchampions. Questo contratto offre termini e condizioni specifici con la massima sicurezza per gli investitori.

Come viene rivalutato il fondo?

L'esperienza accumulata negli ultimi decenni ha permesso di sviluppare la Metodologia Tokenchampions, che permette di identificare in modo ottimale il profilo personale di ogni giocatore. Utilizzando questo profilo, viene creata una strategia unica, appositamente progettata per aumentare il valore dell'immagine del giocatore attraverso la sua vita professionale, tenendo conto delle esigenze del mercato, ma soprattutto delle aspirazioni, delle preferenze e delle esigenze personali di ciascun giocatore.

Combinando i processi, la tecnologia e l'esperienza di Josep María Minguella, Tokenchampions ottiene una base solida e affidabile per aumentare il valore del patrimonio del Fondo.

Come riconosce lo stesso Minguella, "Se alle conoscenze accumulate in tutti questi anni di esperienza per saper firmare aggiungiamo l'utilizzo della tecnologia blockchain, siamo in grado di affrontare con maggiori garanzie di successo, le nuove sfide che propone il futuro della gestione aziendale del calcio".

Sicurezza legale: la chiave per creare fiducia

Tokenchampions è stato strutturato in Lussemburgo sulla base della normativa europea applicabile ai veicoli di investimento, offrendo le garanzie di un mercato regolamentato grazie all'approvazione di una legge in Lussemburgo che consente l'utilizzo della blockchain nell'emissione e circolazione di titoli.

Il 21 gennaio 2021, il Parlamento del Lussemburgo ha approvato il progetto di legge 7637 (che sarà chiamato Legge Blockchain II del 2021). La legge Blockchain II del 2021 consente: (a) l'emissione di titoli dematerializzati direttamente su dispositivi DLT (tecnologia di contabilità distribuita) e (b) apre la funzione del responsabile centrale del conto per registrare e gestire le emissioni DLT di titoli di debito non quotati ad alcun ente di credito o impresa di investimento dell' UE.

Partner di prim'ordine

Tokenchampions si è unita strategicamente con i migliori partners per garantire la sicurezza e la gestione di tutti i fondi dei suoi investitori.

Eversheds Sutherland come studio legale internazionale posizionato tra le prime dieci società di servizi legali al mondo con presenza in 35 paesi.

Tokeny sostenuto da Euronext come supporto tecnologico della piattaforma di tokenizzazione, impresa sostenuta da Euronext, un gruppo di Borse europee derivato dalla fusione della Borsa di Parigi, della Borsa di Amsterdam e della Borsa di Bruxelles.

Finimmo Luxembourg S.A., come amministratore del fondo, un'impresa indipendente supervisionata dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario di Lussemburgo (CSSF).

Carlos Salas, CEO di Tokenchampions, è disponibile per realizzare interviste o rispondere a qualsiasi domanda.

