Riforme: Giorgis (Pd), 'entro due mesi riforma regolamenti parlamentari'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Nell'arco di un paio di mesi avremo la riforma dei due regolamenti, quello della Camera e del Senato. Sono ottimista, possiamo superare diverse questioni che da tanti anni non riusciamo a risolvere”. Lo afferma, nel corso di un'intervista a Radio Immagina, il deputato del Pd Andrea Giorgis, membro della commissione Affari costituzionali alla Camera e della Giunta per il Regolamento.

“Sono riforme importanti e non sempre considerate con la dovuta attenzione. Le rispettive giunte hanno proceduto in questi mesi ad approfondire alcune ipotesi di riforma considerate urgenti e sulle quali si sta raggiungendo una condivisione significativa. Tra dicembre e gennaio il confronto credo che darà i primi frutti e sarà possibile avere una riforma, dopo l'elezione del presidente della Repubblica. Tra i tratti salienti - spiega Giorgis - c'è la necessità di migliorare il funzionamento del Parlamento, migliorandone, in particolare, la capacità rappresentativa e decisionale anche attraverso un fermo contrasto al fenomeno del transfughismo, che ha assunto dimensioni davvero preoccupanti".

"Occorre infatti valorizzare il 'patto' che ciascun parlamentare ha stretto con gli elettori al momento della presentazione della propria candidatura sotto il contrassegno di un determinato partito. Il transfughismo va contrastato con forza perché alimenta sfiducia nei confronti della politica e del Parlamento. L'obiettivo - conclude - è rafforzare le istituzioni rappresentative del pluralismo: non è solo una questione di democrazia, ma il presupposto perché le istituzioni politiche possano davvero governare i processi sociali ed indirizzare l'attività economica a fini sociali”.