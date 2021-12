09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Leggendo i giornali ho l'impressione di avere il problema di non sembrare troppo in sintonia con Giorgia Meloni perché è partito un film, che è anche interessante ma non è vero". Così Enrico Letta ad Atreju sulle indiscrezioni di stampa, smentite, su contatti con Giorgia Meloni in vista del Quirinale.