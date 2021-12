Natale: con 'Perpetua' Fit and Go sceglie regalo aziendale sostenibile 100%

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Labitalia) - Un Natale più sostenibile e più attento all'ambiente. E'quello che ha scelto Fit And Go, la società di fitnesstech specializzata in un'innovativa formula di allenament che concilia il poco tempo a disposizione con la necessità di fare attività fisica per il benessere psicofisico. Fit and Go ha infatti scelto di regalare ai suoi clienti, una matita innovativa, Perpetua, unica al mondo, prodotta interamente in Italia con il 100% di grafite riciclata dagli scarti dell'industria aeronautica, con gomma alimentare, senza colle e senza legno.

Non solo. Perpetua ha coinvolto nel progetto anche un'associazione onlus di disabili che gestisce magazzino, logistica e confezionamento di Perpetua. La Cooperativa Agape, infatti, ha la mission di includere al lavoro persone con ogni tipo di disabilità.inserendosi in un trend virtuoso che vede protagonista il nostro paese. La scelta di Fit and Go, ci tengono a sottolineare dall'azienda, è in linea con il trend virtuoso che vede protagonista il nostro paese L'Italia, infatti, è al primo posto nell'Unione Europea per quanto riguarda l'economia circolare. Dopo di noi, Francia, Germania, Spagna e Polonia piccolo, ma di enorme valore, come ha fatto una delle imprese che sta rivoluzionando il modo di fare fitness.

“Perpetua non è solo una matita, ma è un oggetto sociale -osserva Valentina Righetti, Responsabile marketing di Fit And Go-. Noi l'abbiamo scelta come regalo di Natale per i nostri clienti più fedeli. Nel periodo natalizio che coincide con la fine dell'anno, invitiamo gli sportivi che frequentano i nostri centri in tutta Italia a scrivere gli obiettivi per il 2022 con Perpetua, una matita di cui sposiamo pienamente i valori che incarna, sostenibilità, economia circolare e solidarietà” aggiunge Righetti.

Righetti si dice convinta che ogni azienda, come ha fatto Fit And Go con questa iniziativa, “debba fare la sua piccola parte ed impegnarsi in soluzioni innovative, positive per l'ambiente e le persone”.

Se la quota media europea di riciclo è del 57%, l'Italia ha raggiunto il 68% e se il tasso di uso circolare di materia ha una media europea dell'11,9%, il nostro paese svetta con il 19,3%. In quest'ottica sono sempre di più le imprese italiane che puntano e investono su prodotti di economia circolare, come Alisea, azienda vicentina che ha creato una matita innovativa, Perpetua, unica al mondo, prodotta interamente in Italia con il 100% di grafite riciclata dagli scarti dell'industria aeronautica.

L'economia circolare comincia dal riutilizzo di polvere di grafite che, anziché finire in discarica, viene recuperata e nobilitata diventando un nuovo materiale, lo Zantech, mentre la gomma da cancellare di Perpetua si fonde direttamente alla parte scrivente senza alcun utilizzo di colla. Perpetua scrive 21,6 volte di più delle matite tradizionali, per un totale di 1.120 km e soprattutto non usa legno, visto che ogni anno sono abbattuti circa 82.000 alberi per produrre 14 miliardi di matite tradizionali.