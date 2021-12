Marco Lutzu (Solutzione): "copywriter lavoro del futuro, evento online per diventarlo"

09 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 9 dic. (Labitalia) - "Il copywriter è colui che scrive testi finalizzati alla vendita di prodotti o servizi. La ragione per cui ogni azienda o attività dovrebbe averne uno è che oggi, soprattutto con la pandemia, l'online è diventato una finestra fondamentale verso il mondo esterno.Già inserita da Microsoft tra le hard skills fondamentali per il futuro, la professione del copywriter è in netta ascesa e promette di essere un'ottima opportunità anche per i più giovani. Per questo noi di Solutzione abbiamo deciso di presentare un nuovo evento online per aiutare le persone a intraprendere questo lavoro". Ad annunciarlo all'Adnkronos/Labitalia Marco Lutzu, imprenditore, autore del libro bestseller ‘Scrivere per vendere' e fondatore di Solutzione, la prima agenzia pubblicitaria in Italia a unire direct response e intrattenimento in stile Netflix.

"Clienti in scatola per copywriter - spiega - questo il nome del nostro progetto, è il risultato di 3 mesi di lavoro da parte del team di Solutzione. Durante il corso, io e l'imprenditore Mattia Paganelli affronteremo uno dei temi più scottanti in assoluto nel mondo del copywriting ovvero come acquisire nuovi clienti ogni mese già dal primo anno di attività, grazie a 11 semplici strategie totalmente a costo zero. Senza bisogno immediato, quindi, di utilizzare il traffico a pagamento per promuoversi". In onda il 15 dicembre dalle ore 10 alle 13.30, l'evento sarà live e disponibile sulle piattaforme dell'agenzia italiana.

"L'idea - sottolinea Lutzu - è quella di fornire degli strumenti pratici per avviare una carriera da copywriter freelance anche partendo da zero affinché le competenze apprese possano consentire di operare come professionista a tempo pieno. "Tra le tematiche che analizzeremo insieme - ricorda - ci sono le opportunità del copywriting in Italia nel 2022, gli errori da evitare, le migliori strategie da padroneggiare e tutto ciò che può servire per mettersi alla prova, fin da subito, in questa professione".