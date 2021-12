Manovra: Letta, 'positiva per il Paese, non mi aspettavo sciopero'

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic (Adnkronos) - Lo sciopero generale "non me l'aspettavo". Lo ha detto Enrico Letta a Corriere Tv a proposito della manovra. "Rispetto l'autonomia sindacale, non voglio mettere becco sulle scelte di Cgil e Uil e sull'altra della Cisl, sono strategie diverse e ognuno ha fatto la sua -ha spiegato il segretario del Pd-. Sono favorevole, in generale, perchè ci sia la massima unità possibile tra i tre sindacati. Se uno sforzo voglio fare come leader del PD è lavorare per aiutare la ricomposizione sindacale. Ma non mi crea sopresa o imbarazzo vedere che hanno scelto una strada, fa parte della loro missione e mestiere".

Sulla manovra, Letta ha poi spiegato: "Ritengo che la legge di Bilancio sua positiva per il Paese, interviene su temi sensibili, come la non auto sufficienza, dà grandi risposte e segnali di rilancio al Paese, dà risposte. Va dato atto al governo Draghi di aver presentato una legge con prospettive positive".