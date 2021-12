Lombardia: accordo Regione-Ice per sostenere imprese lombarde

09 dicembre 2021 a

Milano, 9 12 dic. (Adnkronos) - Regione Lombardia, rappresentata dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, e Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - nella persona del presidente Carlo Ferro, hanno oggi sottoscritto un protocollo d'intesa, della durata di tre anni, per il coordinamento degli interventi e delle attività da mettere in campo per promuovere e sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde.

La collaborazione tra Regione Lombardia e Ice si realizzerà attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione delle esperienze progettuali ed il coordinamento degli interventi, con la finalità di realizzare azioni, attività, programmi e progetti sinergici che favoriscano la conquista di nuovi mercati internazionali da parte delle imprese lombarde.

La sinergia strategica verterà sui seguenti ambiti tematici: formazione e informazione alle imprese, sia con interventi formativi specifici finalizzati a sviluppare nelle aziende e nei professionisti conoscenze e competenze tecnico-manageriali e digitali per accrescere la competitività delle imprese lombarde sui mercati esteri, sia con azioni di informazione rivolte alle imprese lombarde per accrescere la conoscenza delle opportunità di business nei mercati esteri; promozione delle imprese lombarde sui mercati esteri.