Lombardia: accordo Regione-Ice per sostenere imprese lombarde (2)

(Adnkronos) - Nell'ambito dell'accordo è previsto il supporto alla partecipazione delle imprese a fiere internazionali all'estero, con azioni orientate a raggiungere obiettivi promozionali (B2B) e iniziative formative propedeutiche (seminari, approfondimenti settoriali) e tramite la promozione della partecipazione a fiere o incoming virtuali attraverso gli strumenti digitali e le piattaforme dedicate. E ancora lo sviluppo dell'e-commerce, prevedendo sia uno scambio regolare e reciproco di informazioni sulle iniziative attivate da ambo le parti, sia prevedendo forme di collaborazione più operative in relazione agli accordi con i marketplace, al fine di agevolare la presenza delle imprese lombarde sulle principali piattaforme di e-commerce.

"Questo protocollo ci permetterà di avere iniziative regionali integrabili con quelli nazionali - ha spiegato l'assessore Guido Guidesi - al fine di non creare doppioni e mettere a disposizione delle aziende lombarde strumenti completi per vincere le sfide sui mercati internazionali. Come Lombardia siamo arrivati nello scorso trimestre al record storico di fatturato estero ma sappiamo di avere un potenziale inespresso e la Regione sarà a fianco delle aziende per vincere le sfide sui mercati internazionali".

"La sigla di questo protocollo è per Regione Lombardia molto importante, perché aggiunge ulteriori strumenti a quelli già messi in campo per rilanciare l'immagine lombarda sui mercati internazionali. Dobbiamo - aggiunge il Sottosegretario - potenziare tutti i mezzi possibili per cogliere a pieno le potenzialità delle riaperture e lo slancio dato dal contesto degli investimenti".