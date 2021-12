Infrastrutture: bozza dl, 1,4 mld per rete ferroviaria

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Una spesa di un 1,4 miliardi per la Rete ferroviaria. E' quanto stanzia la bozza del dl, con anticipi di spesa, sul tavolo del Consiglio dei ministri appena conclusosi a Palazzo Chigi. "Il comma 1 - si legge nella relazione tecnica che accompagna il decreto visionata dall'Adnkronos - prevede l'incremento di 1.400 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse a disposizione di RFI che verranno utilizzate anche per alleggerire l'esposizione con il sistema bancario".