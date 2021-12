I brand sperimentano il futuro del marketing con Selligent Marketing Cloud

09 dicembre 2021 a

L'investimento di CM Group in Selligent promuove l'innovazione del prodotto e supporta le relazioni locali europee, nordamericane e specifiche al settore

BRUXELLES, BELGIO e NASHVILLE, Tenn., Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selligent Marketing Cloud (Selligent), la piattaforma di marketing automation avanzata e il brand CM Group hanno oggi annunciato una nuova strategia globale di prodotto e marketing per soddisfare le esigenze della crescente base di clienti, che comprende imprese e agenzie di vari Paesi e lingue in Europa, Nord America e oltre. Da quando si è unito al portafoglio, CM Group investe in Selligent nella sua customer experience e nella sua roadmap, incluso il prodotto di recente rilascio Selligent Data Studio PRO, che porta alla piattaforma capacità avanzate di visualizzazione dei dati e creazione di segmenti visivi. Con un'agile marketing automation a supporto, i nuovi investimenti di CM Group miglioreranno ulteriormente le capacità di gestione dei dati e l'esecuzione omnichannel della piattaforma.

Boston Consulting Group ritiene che le aziende con un'alta “maturità digitale” abbiano il doppio delle probabilità di far crescere la propria quota di mercato. Selligent è concentrata sul miglioramento della maturità digitale dei suoi clienti attraverso marketing data-driven e AI, e ora la sua esperienza digitale è ancora più allineata a quel focus.

Nel quadro della sua continua evoluzione, il brand ha recentemente lanciato un nuovo sito web a supporto dei clienti in Paesi, regioni e lingue diversi. L'esperienza di brand e la strategia di prodotto di Selligent sono progettate per soddisfare le necessità in evoluzione del suo ecosistema omnichannel globale, con focus su esperienze costruite su misura per marketer e partner su diversi mercati locali e settori in un'ampia varietà di lingue. Il sito, che si adatta facilmente ad ogni visitatore, è stato creato anche tenendo a mente il vibrante network di partner di Selligent, gli eventi globali e le robuste risorse, per fare in modo che tutte le aziende trovino rapidamente informazioni pertinenti per le loro diverse esigenze commerciali.

“Selligent è un'azienda di tecnologia marketing veramente globale, e CM Group sta investendo nella crescita e l'innovazione dell'azienda a supporto dei nostri attuali e futuri clienti, che riflettono culture, lingue e obiettivi marketing diversi. Abbiamo creato una user experience flessibile, in modo che i nostri clienti, prospetti e partner su diversi mercati locali e settori possano creare engagement con noi in modo rapido e semplice”, ha dichiarato Bruno Boussion, SVP Vendite in Selligent.

“Siamo impegnati in un approccio customer-first, in costante evoluzione per soddisfare e superare le esigenze del marketer aziendale di oggi. Selligent costruisce la strada per il futuro del marketing globale e omnichannel supportato da una flessibile tecnologia AI-driven e dati agili”, ha commentato Desta Price, Global Chief Product Officer in CM Group, capogruppo di Selligent. “Con una roadmap che approfondisce dati, insight e capacità marketing specializzate della piattaforma, i nostri clienti in tutto il mondo hanno una tecnologia altamente pertinente e flessibile che risponderà ai loro bisogni attuali e crescerà con loro nell'evolversi delle loro strategie marketing”.

Su Selligent Marketing Cloud

Selligent, brand del gruppo CM, è una piattaforma di marketing automation avanzata, specializzata nel marketing omnichannel e nella personalizzazione della customer experience. La nostra tecnologia dinamica fornisce insight attuabili che consentono alle aziende di offrire messaggi personalizzati e di valore per i consumatori, con il risultato di esperienze coinvolgenti trasversali su tutti i canali. Con team in Europa e negli Stati Uniti e una rete globale di partner, la nostra mission è di rendere il marketing un'esperienza personalizzata. Oltre 700 brand in tutto il mondo nei settori retail, travel & hospitality, media, entertainment, editoria e servizi finanziari hanno scelto Selligent per fornire i propri programmi. Scopri di più su www.selligent.com o collegati con noi su Twitter, LinkedIn, e il nostro blog.

