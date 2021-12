Governo: liberate risorse per 3,2 mld su 2022, in parte contro caro bollette

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, appena terminato a Palazzo Chigi, ha deliberato, con un decreto ad hoc, gli anticipi di spesa per il 2021: 1,850 mld per vaccini e farmaci anti-Covid, 1,4 mld alla Rete ferroviaria, circa 50 milioni alle forze dell'ordine impegnate in prima linea nella pandemia. "Risultato è un 'tesoretto' di risorse liberate, per il 2022, di 3,2 miliardi di euro - spiega all'Adnkronos una fonte di governo al termine del Cdm - in parte, come noto, andranno alla decontribuzione per i redditi più bassi, il resto, in gran parte, verrà speso contro il caro bollette. In Cdm ne abbiamo parlato, dibattendo della necessità impellente di intervenire sugli aumenti di luce e gas. Ora dobbiamo decidere come intervenire materialmente". Sui tempi però "nessuna decisione".