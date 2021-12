Governo: da Cdm ok a ristori anche per chi non ha pagato cartelle

09 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - I ristori, o meglio i contributi a fondo perduto per le attività penalizzate dal Covid, verranno erogati anche a chi sia inadempiente per una o più cartelle esattoriali. Lo chiarisce una norma di "interpretazione autentica" contenuta nella bozza del decreto approvato dal Consiglio dei ministri con misure urgenti finanziarie e fiscali. La norma prevede che l'Agenzia delle Entrate possa erogare i ristori senza applicare la procedura ordinariamente prevista per il pagamento di importi superiori a cinquemila euro, con la verifica di inadempienza all'obbligo di versamento relativo a eventuali cartelle.