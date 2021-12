F1: Sainz, 'finisco l'anno più forte di come avevo iniziato, Ferrari ha preso giusta direzione'

09 dicembre 2021 a

Abu Dhabi, 9 dic. - (Adnkronos) - "Mi sto godendo questo finale di stagione, finisco la stagione più forte di come l'avevo iniziata e vedo che la squadra ha preso la giusta direzione". Lo dice Carlos Sainz in merito alla sua prima stagione alla guida della Ferrari. "Mi sono adattato bene al nuovo ambiente -sottolinea il pilota spagnolo alla vigilia delle prove libere di Abu Dhabi-, ho avuto una veloce integrazione con la squadra e quindi va bene: non ho ottenuto tutto quello che volevo perché in alcune cose avrei voluto fare meglio, ma sono in lotta per il 5° posto piloti ed è buono. La Ferrari significa più impegno, più stress ma maggiori motivazioni: se la rossa fosse da mondiale nel 2022 io mi sento pronto al 100% per lottare, ma come pilota credo che si possa sempre crescere a fare uno step ulteriore". Infine Sainz torna sul duello con il compagno di squadra Charles Leclerc la scorsa domenica a Jeddah. "Abbiamo fatto una bella lotta con Charles, avevamo gomme differenti, siamo stati vicini ed è stato divertente".