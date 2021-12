Crema: sindaco Bonaldi, 'ero fiduciosa, segnale importante per tutti i sindaci'

09 dicembre 2021 a

Milano, 9 dic. (Adnkronos) - ''Dormivo sonni molti sereni. Ero fiduciosa che il risultato finale sarebbe stato questo. Ero serena sia per gli accadimenti, che per il mio ruolo e la mia responsabilità. Prendo atto positivamente di questo sviluppo e nello stesso tempo confesso comunque di essere contenta che questa situazione sia diventata anche un po' emblematica del tipo di responsabilità che possono essere imputate ai sindaci perchè è stata aperta una riflessione a livello nazionale''. Così il sindaco di Crema Stefania Bonaldi commenta la decisione della procura di Cremona di chiedere l'archiviazione dell' accusa di lesioni colpose dopo che a un bambino era rimasta schiacciata la mano in una porta dell'asilo comunale.

''l'abbiamo detto più volte -dice all'Adnkronos- nel momento cui si rischia di essere chiamati a rispondere di tutto quanto accade nella città in modo indiscriminato, quasi come fosse una responsabilità oggettiva, è chiaro che questa diventa un deterrente ad agire e condanna quindi le amministrazioni all'immobilismo. Certamente e' un buon segnale, mi auguro che vada avanti anche il percorso legislativo per disciplinare adeguatamente il tema della responsabilità dei sindaci''.

Bonaldi ricorda che c'è ''un disegno di legge che vede le forze politiche coinvolte in modo trasversale. Noi sindaci siamo fiduciosi che qualcosa accada, anche se staremo a vigilare, perchè questo fronte c'e' molto da fare. Basti pensare che le assicurazioni in casi di danni ce le dobbiamo pagare noi, io sono 9 anni che lo faccio''.