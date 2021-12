Covid: bozza dl, 1,8 mld in più per acquisto vaccini e farmaci

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Salgono i fondi per l'acquisto di vaccini e farmaci per contrastare il Covid. La bozza del decreto recante "misure urgenti finanziarie e fiscali" sul tavolo del Cdm in corso a Palazzo Chigi, visionata dall'Adnkronos, prevede che il fondo ad hoc venga "incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19".