09 dicembre 2021 a

Salerno, 9 dic. (Adnkronos) - Per quanto riguarda la Salernitana "i Trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute. Come previsto dal precedente comunicato stampa, i Trustee si riservano, entro il prossimo 15.12.2021, di assumere le relative determinazioni", spiegano in una nota.