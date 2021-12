Calcio: Juventus, McKennie parzialmente in gruppo

09 dicembre 2021 a

Torino, 9 dic. - (Adnkronos) - Dopo il successo sul Malmoe, che è valso il primo posto nel girone di Champions League, la Juventus si è ritrovata oggi alla Continassa per cominciare a preparare la trasferta di Venezia di sabato. Come di consueto nei giorni successivi alle gare, seduta di scarico per chi è sceso in campo all'Allianz Stadium, mentre per gli altri esercitazioni tecniche per la costruzione del gioco e partitella. Weston McKennie si è allenato parzialmente in gruppo.