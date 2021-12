Calcio: Conference League, Cska Sofia-Roma 2-3, giallorossi agli ottavi

09 dicembre 2021 a

a

a

Sofia, 9 dic. - (Adnkronos) - La Roma vince 3-2 sul Cska Sofia in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Conference League disputato allo stadio 'Vasil Levski' della capitale bulgara. A decidere la partita la doppietta di Abraham a segno al 15' e al 53' e il gol Mayoral al 34'; per i padroni di casa reti di Catakovic al 75' e Wildschut al 93'. Nell'altro incontro del girone pareggio per 1-1 tra gli ucraini dello Zorya e i norvegesi del Bodo. Glimt. I giallorossi chiudono al comando il gruppo con 13 punti, uno in più del Bodo Glimt e si qualificano direttamente agli ottavi di finale, mentre i norvegesi dovranno disputare il playoff.