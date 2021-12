09 dicembre 2021 a

Sofia, 9 dic. - (Adnkronos) - La Roma è in vantaggio per 2-0 sul Cska Sofia al termine del primo tempo del match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Conference League in corso di svolgimento allo stadio 'Vasil Levski' della capitale bulgara. A decidere sin qui la partita i gol di Abraham al 15' e Mayoral al 34'.