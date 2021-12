Basket: Europei in carrozzina, l'Italia batte la Spagna ed è in semifinale

09 dicembre 2021 a

a

a

Madrid, 9 dic. - (Adnkronos) - L'Italia è tra le prime quattro d'Europa: grazie al successo per 62-45 sui padroni di casa della Spagna, la rappresentativa Azzurra conquista l'accesso alle semifinali dei Campionati Europei di basket in carrozzina di Madrid. Un successo che permette a Carossino e compagni di continuare a sognare una medaglia continentale che manca in bacheca dal 2009 e che regala ai nostri la matematica qualificazione ai Mondiali di Dubai del 2022.

Dopo un buon primo quarto degli spagnoli, terminato 17-15 a favore del roster di coach Carrion Ruiz, l'Italia si risolleva nel secondo, piazzando un parziale di +9 che porta il risultato sul 30-23 per i nostri all'intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, il tema dell'incontro non cambia e l'Italia allunga ancora (44-29). Gli ultimi dieci minuti di gioco suggellano il trionfo azzurro: Papi, Tanghe, Saaid, Bedzeti e Carossino contribuiscono in maniera determinante al parziale di 18-16 che permette ai nostri di piegare gli iberici. Top scorer, in casa Italia, Giulio Maria Papi con 28 punti. In doppia cifra anche Driss Said, 12 punti a referto per lui.

"Con la vittoria sulla Spagna l'Italia conquista un preziosissimo pass per i prossimi Mondiali ma soprattutto invia un segnale importante in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024 -dice il presidente del Cip Luca Pancalli-. Con questa gara il gruppo ha dimostrato di avere determinazione e talento e voglia di vivere da protagonista ogni sfida. Complimenti ai ragazzi per la prestazione, al coach Di Giusto e alla Federazione per questo primo importante risultato. Ora testa ai prossimi incontri e dita incrociate. Forza azzurri!".