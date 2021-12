09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Lina Wertmüller, “regista e intellettuale di grande finezza, che ha dato vita in tutta la sua prestigiosa carriera cinematografica a film e personaggi indimenticabili”. Si legge in una nota del Quirinale.