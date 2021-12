Ocse: super-indice segnala picco della crescita, anche in Italia**

09 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 9 dic. -(Adnkronos) - Nell'area Ocse la crescita potrebbe raggiungere un picco nei prossimi mesi: è l'indicazione che arriva dal super-indice elaborato dall'organizzazione, un indicatore che punta ad anticipare i trend dell'attività economica. Per l'intera area Ocse il dato di novembre addirittura scende a 100,7 punti, dai 100,8 del mese precedente: stessa riduzione di 0,1 punti anche nei valori di Italia (101,7) e Stati Uniti (100,1), mentre fra le grandi economie solo la Francia fa registrare un piccolo incremento a 100,1 punti. L'indicatore mostra al contrario una 'perdita di slancio' per la Cina (dove da luglio a novembre l'indice passa da 100,9a 100,4 punti) mentre in Brasile, le prospettive continuano a peggiorare con l'indicatore sceso sotto quota 100 (99,7) a evidenziare una possibile stagnazione.