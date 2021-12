08 dicembre 2021 a

Napoli, 8 dic. (Adnkronos) - "Osimhen? Dipenderà dalle sollecitazioni che avrà giorno dopo giorno. Vedremo in palestra come reagirà ed in base a quello si capirà, noi siamo molto fiduciosi conoscendo il ragazzo perchè é uno che dà disponibilità ad accorciare qualche giorno, verrà fatto il possibile". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Europa League con il Leicester.