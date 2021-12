Calcio: Champions, tris del Bayern al Barcellona, blaugrana in Europa League**

08 dicembre 2021 a

Monaco di Baviera, 8 dic. (Adnkronos) - Il Bayern Monaco cala il tris contro il Barcellona e la estromette dalla Champions League. Il 3-0 dei tedeschi ai catalani e la contemporanea vittoria del Benfica 2-0 sulla Dynamo Kiev relegano la squadra di Xavi al terzo posto nel girone con 7 punti con il passaggio in Europa League. Il Bayern chiude in vetta il gruppo E con 18 punti mentre il Benfica va agli ottavi di Champions con 8 punti. Ultimo posto con un punto per la Dynamo Kiev. Netto e senza appello il successo del Bayern sul Barca grazie alle redi di Müller al 34', Sané al 43' e di Musiala al 62'.