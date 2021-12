Tennis: Atp Cup, azzurri nel gruppo B con Russia, Austria e Australia

07 dicembre 2021 a

Sydney, 7 dic. - (Adnkronos) - Con un piccolo aumento del numero delle squadre presenti, 16 rispetto alle 12 dello scorso anno (ma siamo ancora lontani dalle 24 dell'edizione inaugurale), fervono i preparativi per la terza edizione dell'Atp Cup, in programma dal 1° al 9 gennaio a Sydney in due sedi differenti, “Ken Rosewall Arena” e “Qudos Bank Arena”, situate entrambe nell'Olympic Park, che SuperTennis, la tv della Fit, trasmette in diretta e in esclusiva.

Nella notte italiana è stato effettuato il sorteggio dei gironi: l'Italia (certa la presenza di Sinner, quella di Berrettini dipenderà dai tempi di recupero dall'infortunio rimediato alle Nitto Atp Finals), finalista nella passata edizione, è capitata nel “Gruppo B” con i campioni in carica della Russia, con l'Austria del rientrante Dominic Thiem e con l'Australia padrone di casa.

Le nazioni sono state ammesse in base al ranking dei loro numero uno e numero due - l'Australia è l'unico Paese la cui presenza è garantita grazie ad una wild card -: i team saranno poi completati da altri due giocatori, selezionati in base al ranking di singolare (i numeri 3 e 4 di ogni nazione) oppure di quello del doppio nel caso di scelta a favore di uno specialista. Le squadre sono state suddivise in quattro fasce (1-4, 5-8, 9-12 e 13-16) e in ogni gruppo ne è stata sorteggiata una per ciascuna fascia.