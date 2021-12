Stellantis: Tavares, 'ha futuro luminoso, miglior portafoglio brand in automotive'

07 dicembre 2021 a

Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - Stellantis è un gruppo che "ha un futuro luminoso con un grande potenziale: forse abbiamo il miglior portafoglio di brand nel mondo automotive". Lo ha sottolineato l'ad di Stellantis Carlos Tavares, in occasione della presentazione della nuova strategia software. "C'è una pressione sui listini, ma siamo capaci di avere una forte capacità sui costi" ha aggiunto, osservando che in Stellantis "siamo del 30% più efficienti della nostra concorrenza in tutto quello che facciamo". "Pensiamo a un aumento della nostra quota di mercato anche grazie alla strategia software" ha concluso precisando di "non voler fare ipotesi sull'andamento del mercato".