Milano: spaccio di droga, tre arresti

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha arrestato tre persone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti della squadra Mobile hanno individuato un pusher di 25 anni che in via Pascoli ha consegnato al suo acquirente, 35 anni, un panetto di hashish di un etto. All'interno dello zaino sono stati trovati 300 grammi di marijuana e nell'abitazione in zona Lambrate altri 15 grammi di hashish. A casa del 25enne, invece, i poliziotti hanno sequestrato 500 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Entrambi sono stati arrestati.

Il terzo arresto è scattato a Corsico dove un 31enne è stato sorpreso, nel parcheggio di un centro commerciale, a vendere una dose di cocaina da 0,2 grammi. Con sé aveva 7 involucri di polvere bianca per un peso di circa 2 grammi e 3500 euro in contanti. A casa, nascosti nella cassetta postale, stati trovati altri 30 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura.