Elezioni: Rosato (Iv), 'Conte non si è candidato perchè ha paura di perdere'

Roma, 7 dic (Adnkronos) - "A tutti quelli che si chiedono ancora che strada voglia intraprendere il PD e quali alleanze voglia costruire consiglierei di soffermarsi sulle parole usate ieri da Conte per annunciare che non si candidava nel collegio reso disponibile dopo le dimissioni di Gualtieri: 'Ringrazio Enrico Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta, ma ho ancora molto da fare per l'M5s'". Lo scrive su Facebook il presidente di Italia viva Ettore Rosato.

"Credo non ci sia nulla da aggiungere e poco da sperare. Ps: Conte non si è candidato perché ha paura di perdere, non perché abbia da fare, ma anche questo mi sembra evidente a tutti", aggiunge Rosato.