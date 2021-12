Covid: Placido Domingo, 'io guarito, non è uno scherzo, malattia tremenda'

07 dicembre 2021 a

Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - "Io so bene cosa è il Covid, perchè sono stato malato e per fortuna mi è andata bene. E' una malattia tremenda. Tante persone non ci sono più per colpa del Covid, io ho perso anche amici. Speriamo e soprattutto preghiamo perchè il Covid passi: non si può più viverecosì". Lo ha detto all'Adnkronos il grande tenore Placido Domingo intervistato nel foyer della Scala in occasione della Prima del Macbeth.