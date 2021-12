Calcio: Champions, Psg-Club Brugge 4-1

07 dicembre 2021 a

Parigi, 7 dic. (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain di Leo Messi si impone nettamente per 4-1 sul Club Brugge in una partita della 6/a e ultima giornata del Girone A della Champions League. Il Psg al Parco dei Principi di Parigi si impone grazie alle doppiette di Mbappe' al 2' e al 7' del primo tempo, e di Messi al 38' del primo tempo e al 31' della ripresa su calcio di rigore. Nel secondo tempo gol per i belgi di Rits al 23'. I francesi nonostante il successo e la sconfitta della squadra di Guardiola arrivano comunque secondi nel girone con 11 punti dietro al Manchester City con 12 ma proseguono il loro percorso in Champions.