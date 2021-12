Calcio: Champions, Lipsia-Manchester City 2-1

07 dicembre 2021 a

a

a

Lipsia, 7 dic. (Adnkronos) - Il Lipsia si impone 2-1 sul Manchester City, ottiene un successo di prestigio in una partita della 6/a e ultima giornata del Girone A di Chammpions League, arriva terzo nel girone e si assicura un posto in Europa League. Il Lipsia alla Red Bull Arena si impone grazie ai gol di Szoboszlai al 24' del primo tempo e di Andre' Silva al 26' della ripresa, per gli inglesi gol di Mahrez al 31' del secondo tempo. La squadra di Guardiola arriva comunque prima nel girone con 12 punti davanti al Psg.