Basket: Nba, miglior Gallinari dell'anno trascina Hawks al successo su Minnesots

Minneapolis, 7 dic. - (Adnkronos) - Serata magica dall'arco per gli Hawks (13-12), che realizzano il loro record di franchigia con 25 triple a segno e passano per 121-110 sul campo di Minnesota (11-13) nonostante fossero alla seconda partita di un back-to-back, dopo aver perso in casa con Charlotte. Gli ospiti partono forte con 9 triple nel primo quarto e non si voltano più indietro, messi in moto dai 29 punti con 11 assist di Trae Young e pescando il jolly dei 23 punti di Timothe Luwuwu-Cabarrot (7 triple, massimo in carriera). Al festival del tiro da tre si iscrive anche il miglior Danilo Gallinari della stagione: 20 punti con 7/10 al tiro di cui 4/6 dall'arco per l'azzurro in meno di 24 minuti di gioco, aggiungendo anche 5 rimbalzi, 2 assist, 1 recupero e 1 stoppata alla sua prestazione.

Atlanta, che ha tentato 49 conclusioni da fuori (massimo stagionale), ha totalizzato 31 assist su 40 canestri segnati, muovendo il pallone come vuole coach McMillan. Senza D'Angelo Russell alle prese con un problema alla caviglia destra, i Timberwolves hanno ritrovato Karl-Anthony Towns che aveva saltato l'ultima per un infortunio alla schiena. Il centro è stato subito protagonista con 31 punti e 16 rimbalzi seguito dai 24 di Malik Beasley (tutti nel secondo tempo) e i 20 di Anthony Edwards, ma sono stati travolti dalla grandinata di triple degli avversari.