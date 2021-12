Afghanistan: Bach (Cio), 'abbiamo aiutato 300 membri comunità olimpica a lasciare paese'

07 dicembre 2021 a

Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha annunciato che il Cio, grazie alla propria strategia diplomatica con il governo talebano, è riuscito ad aiutare oltre 300 persone della comunità olimpica a lasciare l'Afghanistan. "Siamo riusciti a ottenere visti umanitari per più di 300 membri della comunità olimpica dell'Afghanistan attraverso una diplomazia silenziosa e con l'aiuto del Movimento Olimpico", ha spiegato il numero dello sport mondiale alla dpa. "Al momento -ha aggiunto Bach- siamo in trattativa con i talebani attraverso una diplomazia silenziosa per garantire i diritti umani ai membri della comunità olimpica ancora in Afghanistan e per garantire gli aiuti umanitari a quelle persone che si trovano in situazioni precarie".