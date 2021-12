Scala: Armani, 'Felice di essere qui, grande gioia ripartenza in sicurezza'**

07 dicembre 2021 a

Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - "Sono molto felice di essere qui: la Scala è parte nostra, è parte di Milano e di tutti i milanesi e quindi la riapertura di questo bellissimo teatro ci riempie di gioia così come il fatto che tutto riparta in sicurezza". Lo ha detto lo stilista Giorgio Armani arrivato per la Prima accompagnato dalla nipote Roberta Armani, da Leo Dell'Orco e dall'altra nipote Silvana. Con loro anche la modella Barbara Palvin.

Armani si è presentato nel foyer con la medaglia di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito decorato di gran cordone che gli è stata conferita lo scorso 26 novembre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Il presidente Mattarella l'ho visto una settimana fa", ricordato Armani, che si è detto felice per questo "riconoscimento particolarmente importante".

Ai giornalisti che gli chiedevano se a suo parere il prossimo anno ci possa essere Mario Draghi sul palco reale della Scala, Armani ha risposto laconicamente: "Non lo so".