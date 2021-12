Quirinale: Conte, 'controllo gruppi? Formula che non mi sfiora, saremo compatti'

06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La 'formula' del controllo dei parlamentari non mi sfiora", risponde in conferenza stampa il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, a chi gli chiede se il supplemento di riflessione sulla sua candidatura nel collegio Roma 1 (poi declinata) sia dovuto alla necessità di controllare meglio i gruppi parlamentari in vista del voto sul Presidente della Repubblica. "Vedrete, il M5S sarà la forza politica più compatta nel passaggio sul Quirinale", assicura l'ex premier.