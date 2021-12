Papa: Mattarella, 'incoraggia dialogo e coesione in Mediterraneo'

06 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Sono lieto di porgere a Vostra Santità, al rientro dal Viaggio Apostolico a Cipro e in Grecia, un affettuoso e deferente saluto a nome della Repubblica italiana e mio personale. Collocando al centro del Suo Magistero – e della predicazione nel corso di questa visita pastorale – la promozione e la difesa della dignità umana, Vostra Santità offre un instancabile incoraggiamento a rafforzare il dialogo, la coesione e la concordia, elementi tutti imprescindibili per uno sviluppo autenticamente umano dei paesi del Mediterraneo". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco.

"In attesa di avere il piacere di incontrarla nuovamente tra pochi giorni in Vaticano - conclude il Capo dello Stato - le rinnovo i sentimenti di affetto e vicinanza del popolo italiano".