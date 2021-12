Natale: assessore Sicurezza Milano, 'non acquistare merce irregolare o contraffatta'

06 dicembre 2021 a

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - “Chiediamo la collaborazione delle consumatrici e dei consumatori perché il modo migliore per contrastare il commercio di prodotti irregolari è non acquistarli oppure segnalare subito le anomalie quando si capisce di avere in mano un prodotto non conforme alla legge”. Lo afferma l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. “È una questione di sicurezza, prima di tutto, ma anche di tutela dei produttori e dei commercianti onesti e rispettosi delle regole. Nel 2020 la polizia locale ha denunciato numerosi esercenti per aver immesso sul mercato prodotti pericolosi, effettuando oltre 100 sequestri e sottraendo al mercato circa 47mila prodotti illeciti tra cui giocattoli, prodotti elettrici, luminarie natalizie ed elettrodomestici”.

Marcatura Ce, istruzioni in italiano, rivenditori affidabili sono le regole da seguire, suggerite da polizia locale e Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, prima di procedere all'acquisto dei regali o degli addobbi per Natale.