Milano: Sangalli, 'da arcivescovo le priorità per riprendere cammino del futuro

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - "Nel tempo ancora difficile di questa lunga pandemia il nostro arcivescovo Mario Delpini indica, nel Discorso alla Città, le priorità per riprendere il cammino del futuro. Priorità che toccano i temi della famiglia generativa e dei giovani ma anche quelli della produttività e dell'ambiente. Dunque attività imprenditoriali e rispetto per la natura che si possono e si devono conciliare". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano.

"Il metodo indicato dall'arcivescovo Delpini è quello del rilancio della alleanza famiglia-sistema formativo e imprese nel contesto pubblico-privato. Una collaborazione che per essere efficace deve saper coniugare profit e no profit cercando di avere come punti di riferimento 'informazioni affidabili e documentazione onesta'. E proprio questi punti di riferimento, indicati dal nostro arcivescovo, ci sembrano fondamentali per tenere la rotta giusta in un momento tra i più difficili e complessi della nostra storia”, conclude.