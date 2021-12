M5S: Conte, 'squadra decisa per competenze e non correnti, parola a iscritti'

06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ora c'è la possibilità di far compiere uno scatto al M5S, puntando alle competenze dei suoi uomini e delle sue donne per vincere le sfide che ci attendono e difendere le conquiste già ottenute". Il 9 e il 10 dicembre gli iscritti sono chiamati a pronunciarsi sull'approvazione della nomina dei cinque vicepresidenti e sull'elezione dei componenti dei comitati politici". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio.

"A pronunciarsi saranno migliaia di iscritti, la partecipazione è l'unico modo che conosciamo per condividere il progetto. Avremo un Movimento capace di agire come squadra. Mi piace sottolineare che le decisioni verranno deliberate da migliaia di iscritti, che contribuiranno a decidere al di fuori di caminetti e stanze segreti". La squadra, rimarca Conte, "è stata decisa non per correnti o per simpatie, per cordate o conoscenze, ma per competenze", dice l'ex premier rivendicando di non aver "mai pensato di essere l'uomo solo al comando. Si decide tutti insieme".