Governo: Conte, 'paese non ha bisogno di elezioni'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il paese di tutto ha bisogno tranne che di una crisi politica. Noi abbiamo chiesto un investimento all'Ue, un cambio di passo, ed è arrivato il Next Generation Ue. Fare una crisi all'anno vorrebbe dire esporre il Paese a una perdita di credibilità. Io mi batterò, con il M5S, per introdurre meccanismi che garantiscano stabilità ai governi". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio.