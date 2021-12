06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Caro Carlo Calenda quando dovremo fare le candidature per i collegi uninominali come faremo? E perché il Pd non potrebbe candidare l'ex Presidente del Consiglio che abbiamo sostenuto? Se non cambia legge elettorale non c'è alternativa al fronte largo progressista e riformista. O uniti o si perde". Così Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci Pd, su twitter.