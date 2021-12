Elezioni: dubbi Conte su suppletive Roma, chiesto da più parti ma restano perplessità

06 dicembre 2021 a

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Fortissime perplessità", ovvero "è più no che sì". Così all'Adnkronos fonti vicine al leader del M5S, Giuseppe Conte, riguardo alle possibilità che l'ex premier accetti di candidarsi alle suppletive per il seggio lasciato libero da Roberto Gualtieri. Di correre "gli è stato chiesto da più parti" e Conte "non ha ancora sciolto la riserva", ma al momento sulla possibilità di candidarsi prevarrebbe il no -racconta chi lo ha sentito in queste ore-, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa.