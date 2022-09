06 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 6 sic. (Adnkronos) - "Piena solidarietà e vicinanza al presidente e amico Massimiliano Fedriga che da mesi è in prima linea per far uscire il Paese dall'emergenza. A lui e alla sua famiglia tutto il nostro sostegno. Ogni protesta che degenera in minacce e violenza va condannata senza se e senza ma. Avanti così, Max". Cosi i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.